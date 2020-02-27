В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Лион» дома одержал победу над туринским «Ювентусом» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Люка Тузар с передачи Уссема Ауара на 31-й минуте.

Ответный матч состоится 17 марта в Турине на стадионе «Альянц».

Напомним, «Лион» обошел «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов. При этом французский клуб ни разу не обыграл россиян: первый матч завершился вничью, второй — победой «Зенита».

В параллельной встрече мадридский «Реал» дома потерпел поражение от английского «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

В составе англичан по мячу забили Габриэл Жезус с передачи Кевина де Брюйне на 78-й минуте и Кевин де Брюйне с пенальти на 83-й минуте. У хозяев единственный гол на счету Иско, который отличился на 60-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора.