В четвертьфинальном матче турнира в Дубае российский теннисист Карен Хачанов проведет матч против первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.

Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Напомним, в матче второго круга Карен Хачанов обыграл в двух сетах австрийского теннисиста Денниса Новака. Счет по сетам — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась ровно один час и 14 минут.

В первом круге Хачанов одержал победу над Михаилом Кукушкиным.

Джокович сначала обыграл представителя Туниса Малшика Жазири, а затем справился с немцем Филиппом Кольшрайбером. Обе победы добыты за два сета.

Отметим, после победы над Кольшрайбером Джокович отреагировал на новость о завершении карьеры Марией Шараповой. Он призвал всех зрителей поаплодировать Шараповой за все, чего она добилась за свою карьеру. Джокович отметил, она этого точно заслуживает, потому что она великий боец.