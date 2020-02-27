UFC анонсировал дату первой официальной пресс-конференции чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Тони Фергюсона.

Мероприятие будет открытым и состоится 6 марта на «Ти-Мобайл Арене».

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

Ранее Хабиб поделился мнением о своем будущем сопернике и заявил, что все его предыдущие соперники не были так сильны, как Тони. Тренер Фергюсона также подчеркнул, что у его подопечного также не было соперников сильнее Хабиба.