В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 27 февраля, состоится сингл-микст. Спортсмены выйдут на старт в 14:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Россию в сингл-миксте будут представлять Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов.

Отметим, в 18:00 начнется смешанная эстафета. В этой гонке Россию представят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Ранее Евгения Павлова выиграла золотые медали чемпионата Европы в суперспринте, а Халили занял седьмое место в той же дисциплине, став лучшим из россиян.

Изначально турнир должен был состояться в эстонском городе Отепя, однако из-за теплой погоды перед турниром было решено перенести состязания в Раубичи под Минском, где ЧЕ состоялся год назад.