В матче второго круга турнира WTA в мексиканском Акапулько российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в двух сетах над представительницей Германии Татьяной Марией.

Счет по сетам — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась один час и 26 минут. За это время Потапова провела две подачи навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. Ее соперница сделала три эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала три брейка из шести возможных.

В четвертьфинале турнира в Акапулько российская теннисистка сыграет против канадки Лейлы Анни Фернандес, которая ранее обыграла представительницу Японии Нао Хибино в двух сетах.

Напомним, в первом круге Потапова победилав трех сетах словачку Анну-Каролину Шмидлову.