Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал ДТП, в которое он попал вместе с Игорем Шестеркиным.

Бучневич обратился к фанатам своего клуба, поблагодарив их за поддержку, которую те оказали ему и Шестеркину. Он отметил, что игроки лучше себя чувствуют и скоро вернутся на лед.

«И ещё одна вещь — используйте ремень безопасности, он реально помогает», — написал Бучневич в «сториз» своего Instagram.

Напомним, голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич попали в ДТП.

Информацию об аварии подтвердил президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон. Отмечается, что инцидент случился в Бруклине, у Шестеркина диагностирован перелом ребра и он может пропустить до двух недель. Что касается Бучневича, форвард серьезных повреждений избежал.

Отметим, в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 24-летний Игорь Шестеркин провел десять встреч, в которых пропустил 22 шайбы. В активе Бучневича 61 игра, в которой он набрал 37 (14+23) очка.