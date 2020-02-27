Новичок «Сочи» Адиль Рами рассказал, почему он принял решение продолжить карьеру в стане аутсайдера РПЛ.

По словам Рами, он видит перспективы у «Сочи» и считает клуб по-хорошему амбициозным проектом. По мнению защитника, этот клуб может стать российским аналогом «Монако», так как здесь красивая природа, красивый стадион и туристы.

Рами отметил, он знает о трунирном положении «Сочи», но он первым делом посмотрел календарь и увидел, что большинство матчей команда проведет дома плюс у сочинцев есть игра в запасе.

«В общем, шансы сохранить прописку в высшем дивизионе хорошие. И я приложу для этого все усилия», – сказал Рами, слова которого приводит «Советский спорт».

Напомним, Рами является чемпионом мира 2018 года в состав сборной Франции. Однако на турнире в России он не принял участие ни в одном матче своей команды. Футболист перешел в «Сочи» из «Фенербахче», ранее он защищал цвета «Лилля», «Валенсии», «Севильи», «Марселя» и «Милана».