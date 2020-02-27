Американская актриса Риз Уизерспун обратилась к завершившей карьеру российской теннисистке Марии Шараповой.
По словам Уизерспун, она желает всего самого лучшего в следующих удивительных главах жизни Шараповой. Пожелание актриса оставила в своем Twitter.
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Pinch me 🤩!! A truly surreal experience filming a segment for the @themorningshow with the kindest women I could ever ask to sit alongside. Thank you @reesewitherspoon + @jenniferaniston for being so brilliant ( and funny af!!!) on set! Catch the new episode today( but don’t sneeze, you might miss me 😉🤷🏼♀️) Surely I get invited to the Golden Globes for my worthy performance 😅
Напомним, в 2019 году Мария Шарапова приняла участие в съемках сериала «Утреннее шоу», в котором одну из главных ролей исполнила Риз Уизерспун. Кроме того, в сериале снимались Дженнифер Энистон и Стив Карелл.
Ранее стало известно, что Шарапова объявила о завершении карьеры.
За свою карьеру Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 из которых — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — выиграла Кубка Федерации (2008), была серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В рейтинге WTA Шарапова находилась на 373-й строчке.
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