Американская актриса Риз Уизерспун обратилась к завершившей карьеру российской теннисистке Марии Шараповой.

По словам Уизерспун, она желает всего самого лучшего в следующих удивительных главах жизни Шараповой. Пожелание актриса оставила в своем Twitter.

Напомним, в 2019 году Мария Шарапова приняла участие в съемках сериала «Утреннее шоу», в котором одну из главных ролей исполнила Риз Уизерспун. Кроме того, в сериале снимались Дженнифер Энистон и Стив Карелл.

Ранее стало известно, что Шарапова объявила о завершении карьеры.

За свою карьеру Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 из которых — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — выиграла Кубка Федерации (2008), была серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В рейтинге WTA Шарапова находилась на 373-й строчке.