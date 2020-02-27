Украинский биатлонист Артем Прима остался недоволен трассой на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.

По словам Примы, он не был готов к такому быстрому старту. Биатлонист отметил, он сейчас «медленноватый», и не очень хорошо себя чувствует. Украинец добавил, что у него есть усталость после ЧМ, так как он не успел восстановиться.

«По трассе сильно большая «каша». Спасибо, что смогли вообще провести этот старт. Но «каша», конечно, очень большая: грязный снег, всё буграми, криво-косо. Спасибо и за то, что не на асфальте бежим», — сказал Прима, слова которого приводит Biathlon.com.ua.

Отметим, на суперспринте в Раубичах Прима занял 23-е место. Победу одержал белорусский спортсмен Сергей Бочарников.