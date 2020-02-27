Завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о несостоявшейся встрече с погибшим баскетболистом Коби Брайантом.

По словам Шараповой, она должна была увидеться с Коби Брайантом через три дня после авиакатастрофы. Теннисистка отметила, внутри все люди невероятно хрупкие, и если что-то случается, это открывает глаза на то, что на самом деле важно в жизни.

«После смерти Коби я хорошенько задумалась и о своём будущем», – сказала Шарапова, слова которой приводит New York Times.

Напомним, вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение под Лос-Анджелесом 26 января. На борту находились девять человек, в том числе сам Брайант и его 13-летняя дочь Джианна.

Ранее стало известно, что Шарапова объявила о завершении карьеры.