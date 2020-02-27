Российская фигуристка Елизавета Туктамышева и фигурист Александр Лазукин больше не являются парой.

По словам Туктамышевой, слова которой приводят «Аргументы и Факты», сейчас они с Лазукиным не вместе и ее сердце свободно.

«Причина не ссора или непонимание, когда «черная кошка пробежала». Так сложились обстоятельства», — добавила чемпионка мира 2015 года.

Отметим, фигуристка уже завершила нынешней сезон, по итогам чемпионата России она не смогла попасть в состав команды на главные старты. От участия в финале Кубка России Туктамышева отказалась, чтобы сосредоточиться на учебе и выступлении в ледовых шоу.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 9 марта состоится ледовое шоу «Горячий лед Елизаветы Туктамышевой». Билеты на шоу уже есть в продаже.