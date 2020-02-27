Арбитр российской премьер-лиги Виталий Мешков прокомментировал возможность работы на матчах чемпионата судей женщинского пола.

По словам Мешкова, он абсолютно нормально относится к тому, чтобы женщины судили матчи РПЛ. Арбитр считает, что это возможно, если есть обоюдное желание. Мешков отметил, что в Испании на недавнем сборе женщины сдавали норматив, и три из них – мужской. Судья считает, что те женщины, которые судят высший дивизион в своих странах, должны быть готовы наравне с остальными коллегами-мужчинами.

«Та же Настя Пустовойтова была, я очень горд, что наша арбитр – одна из лучших судей Европы. Мы должны этим гордиться и всюду об этом говорить», — сказал Мешков, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что опыт с женским судейством в российском футболе пока неудачный. «В том сезоне Пустовойтова готовилась к ЧМ, мы дали ей несколько игр ПФЛ и молодёжного первенства. По нашему мнению, опыт не самый удачный — тяжеловато женщине судить мужской футбол. По крайней мере у нас», — отметил Егоров.