Туктамышева: Верю, что перерыв поможет Загитовой понять, чего она хочет

Российская фигуристка Елизавета Туткамышева поделилась мнением о приостановке карьеры Алины Загитовой и омоложении фигурного катания.

По словам Туктамышевой, Загитова приостановила выступления, но в 17 лет она уже выиграла титулы, какие возможно. Туктамышева отметила, она по себе знает, как сложно искать мотивацию, когда уже есть медали высокого достоинства. Фигуристка добавила, она верит, что небольшой перерыв поможет Загитовой понять, чего она хочет.

«Что касается подвижек в возрасте, здесь я вижу больше плюсов, чем минусов. Фигурное катание за эти годы не только омолодилось, но и шагнуло далеко вперед. А наши девушки сегодня лучшие в Европе и, надеюсь, станут первыми в мире», — сказала Туктамышева, слова которой приводят «Аргументы и Факты».