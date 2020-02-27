Завершившая карьеру российская фигуристка Наталья Забияко рассказала о планах после ухода из спорта.

По словам Забияко, она попробует себя в киноиндустрии, так как ее жених — режиссёр. Фигуристка отметила, она начала погружаться в эту сферу, ей все интересно и она все изучает. Забияко заявила, что, возможно, зрители увидят ее в качестве актрисы или какой-то другой роли, а, может, она напишет сценарий.

Ранее российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении профессиональной карьеры.

Отметим, спортсмены объявили о решении после выступления на шоу в Москве. Они выполнили прокат под Toi et moi в исполнении Александра Хворостовского и «Ты меня на рассвете разбудишь» из оперы «Юнона и Авось». Номер прошел под стихотворение, которое сочинила и прочитала Наталья Забияко.