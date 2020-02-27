Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал завершение карьеры российской теннисисткой Марией Шараповой.

Хачанов обратился к Шараповой в своем Twitter и заявил, что теннисистка вдохновила миллионы людей своей любовью к игре. Россиян поблагодарил соотечественницу за это и отметил, что она стала примером для подражания для всех во многих аспектах. Он добавил, что Шарапова — скромная и целеустремленная.

«Настоящий чемпион. У тебя была потрясающая карьера. Спасибо, Маша! Мы будем скучать», — написал Хачанов в Twitter.

Теннисист добавил, что он хотел опубликовать это сообщение с совместным фото, однако понял, что такой фотографии не существует, и теперь он хочет это исправить.

Ранее стало известно, что Шарапова объявила о завершении карьеры.

За свою карьеру Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 из которых — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — выиграла Кубка Федерации (2008), была серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В рейтинге WTA Шарапова находилась на 373-й строчке.