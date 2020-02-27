Четверг — день Лиги Европы. В фокусе внимания Nevasport три матча 1/16 финала второго по значимости футбольного турнира Старого света. Амстердамский «Аякс» принимает испанский «Хетафе». «Манчестер Юнайтед» экзаменует бельгийский «Брюгге», а донецкий «Шахтер» отправляется в гости к португальской «Бенфике».

В Амстердаме сойдутся «Аякс» и «Хетафе». В первом матче уверенную победу праздновали испанцы. По мнению главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, «Хетафе» и в ответной встрече может не проиграть. По словам бывшего полузащитника испанской «Сарагосы», у «Хетафе» качественный состав, хорошо поставленная игра, команда здорово действует в обороне. Радимов считает, что с учетом результата первого матча, «Аяксу» придется раскрываться и атаковать большими силами. Команда из Нидерландов же уступает той, что была в прошлом сезоне — «Аякс» продал многих лидеров. Радимов не думает, что встреча получится результативной. «Хетафе» отойдет к своим воротам и поймает хозяев на контратаке. В качестве прогноза Радимов выбирает, что «Хетафе» не проиграет.

Комментатор Константин Генич считает, что в первом тайме «Хетафе» постарается максимально игру зажать и не дать «Аяксу» разбежаться, что будет нервировать игроков амстердамского клуба. Генич предлагает вариант «второй тайм результативнее первого» за 1,98. По словам бывшего футболиста «Амкара», если в первом тайме «Аяксу» не удастся забить, то придется рисковать во втором. Тогда хозяева и нарвутся на контратаку.

«Манчестер Юнайтед» играет на своем поле с «Брюгге». В первой встрече бельгийцы не проиграли — матч завершился вничью 1:1. По мнению опытнейшего специалиста Валерия Непомнящего, дома фаворит однозначно английский клуб. Хотя Валерий Кузьмич и признается, что «МЮ» для него остается не очень внятной командой, с не самой хорошей обороной. Тем не менее, Непомнящий ставит на победу англичан, поскольку при своих зрителях «Манчестер» играет хорошо.

С тренером согласен комментатор Илья Казаков, с которым они ни раз комментировали матчи в тандеме. Казаков уверен, что в этой встрече произойдут два события. Первое — победа «Юнайтед». Второе — игра получится нерезультативной. По словам Казакова, «Брюгге» — это команда, которая играет в свое удовольствие. На «Олд Траффорде» они почувствуют давление, поскольку не обладают опытом, устойчивостью и статусом.

Другой комментатор Денис Казанский предвосхищает результативную игру. По словам Казанского, «Брюгге» может забить и на «Олд Траффорд», поэтому англичанам придется искать усиление. Казанский считает, что основные события в матче развернутся после перерыва. Денис предлагает смелый вариант — «больше 1,5 мяча во втором тайме» со стороны «Манчестера».

Еще в одном матче «Бенфика» принимает «Шахтер», имея гостевую неудачу со счетом 1:2. Валерий Непомнящий считает, что в Португалии будет совсем другая игра: болельщики будут гнать команду вперед, при этом «Шахтер» выглядит не слишком убедительно — значит в этом конкретном матче «Бенфика» может выиграть. Результат же первой игры дает шанс обеим командам. Также Непомнящий предполагает, что игра получится результативной, поскольку «Шахтер» вряд ли способен сыграть на ноль в обороне. У тренера сложилось впечатление, что атака «Бенфики» быстрее, чем оборона «Шахтера», которая окажется не готова справиться с таким напором.

С тренером согласен комментатор Алексей Андронов. Для «Шахтера» счет домашнего матча не очень хороший, ему, скорее всего, придется забивать в Португалии, чтобы пройти дальше. Андронов не верит в счет 0:0. Комментатор предполагает, что «Бенфика» проведет эту встречу по-другому, чем первый матч. Андронов ставит на победу «Бенфики» в этом матче с коэффициентом 1.86. А вот приведет эта победа к выходу команды в 1/8 финала — Андронов не загадывает.