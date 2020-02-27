Континентальная хоккейная лига составила символическую сборную регулярного чемпионата, составленную из игроков до 21 года.

Вратарем команды выбран голкипер подольского «Витязя» Петр Кочетков, который провел 14 встреч, одержал четыре победы и отразил 90,5% бросков.

Пара защитников — московский армеец Александр Романов, сыгравший 42 матча и отдавший семь ассистов, и игрок «Северстали» Макар Хабаров, который провел 57 игр, забил три гола и отдал девять передач.

В нападении петербургский армеец Кирилл Марченко, он провел 31 игру, забросил семь шайб и отдал девять передач. С ним в тройке Артем Галимов из «Ак Барса», проведший 54 матча, забивший 13 голов и оформивший десять ассистов. Третий форвард — Николай Коваленко из «Локомотива», на его счету 53 игры, десять шайб и 11 передач.

Отметим, регулярный чемпионат КХЛ завершится 27 февраля.