Российский боец UFC легчайшего веса Мовсар Евлоев попал в аварию в Таиланде, его ближайший поединок отменен.

Об этом сообщили в команде Евлоева, который должен был провести бой против Джамалла Эммерсома на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта.

Как сообщили представители Евлоева, слова которых приводит ТАСС, Евлоев попал в ДТП. Отмечается, что боец выезжал на мопеде на тренировку, когда в него врезалась машина. Также сообщается, что спортсмен содрал большую часть кожи и мягких тканей, поэтому после консультаций с UFC решено не проводить бой.

Ранее в ДТП попали два российских хоккеиста, выступающие в клубе Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» — Павел Бучневич и Игорь Шестеркин. Инцидент случился в Бруклине, у Шестеркина диагностирован перелом ребра и он может пропустить до двух недель. Что касается Бучневича, форвард серьезных повреждений избежал.