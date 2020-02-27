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  • 13:32,  27 февраля 2020
Футбол
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Тарасов будет прооперирован в Италии

Тарасов будет прооперирован в Италии
Дмитрий Тарасов. Фото: ФК "Рубин"

Российскому полузащитнику казанского «Рубина» Дмитрию Тарасову 27 февраля будет проведена операция.

Об этом сообщает «Бизнес Online». Отмечается, что футболист будет прооперирован в итальянской клинике.

21 февраля стало известно, что 32-летний футболист, который тремя днями ранее подписал контракт с «Рубином» сломал ногу. В больнице Тарасову диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза.

Ранее экс-врач «Спартака» сообщил, что Тарасов не сможет сыграть в нынешнем сезоне, ему понадобится операция и три месяца на восстановление.

Напомним, Дмитрий Тарасов провел зимний сбор в составе «Рубина», после чего 18 февраля подписал официальное соглашение с клубом на полгода — до конца текущего сезона. До этого он на протяжении полугода не играл, поскольку закончился его контракт с московским «Локомотивом».

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