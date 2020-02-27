Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от четвертьфинального матча турнира в Дубае против Карена Хачанова.

По словам Джоковича, у него были интересные сражения с Хачановым. Серб считает, что Хачанов — отличный парень и очень мощный игрок, а также один из претендентов на место в топ-5 или топ-10. Джокович добавил, что Хачанов посвящает всего себя игре.

«Надеюсь, я буду действовать остро, как в предыдущих двух матчах, и смогу хорошо начать поединок», — сказал Джокович, слова которого приводит официальный сайт тура.

Отметим, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Напомним, в матче второго круга Карен Хачанов обыграл в двух сетах австрийского теннисиста Денниса Новака, Джокович победил представителя Туниса Малшика Жазири.