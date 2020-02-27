В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону, в рамках которого стартовала смешанная эстафета.

Спортсмены вышли на старт в 17:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Россию в смешанной эстафете будут представлять Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Ранее Евгения Павлова выиграла золотые медали чемпионата Европы в суперспринте, а Халили занял седьмое место в той же дисциплине, став лучшим из россиян. Победу в гонке одержал белорусский спортсмен Сергей Бочарников.

Изначально турнир должен был состояться в эстонском городе Отепя, однако из-за теплой погоды перед турниром было решено перенести состязания в Раубичи под Минском, где ЧЕ состоялся год назад.