Российский боец UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов поделился мнением о своей выносливости и способности проводить пятираундовые поединки.

По словам Магомедшарипова, он не может сказать, что у него идеальная выносливость, но на тренировках боец спокойно дерется пять раундов. Он отметил, когда выбрасываешь много ударов ногами, это забирает много сил, а в боксе он может драться спокойно 4-5 раундов.

Боец добавил, его уже раздражают комментарии по поводу выносливости, так как каждый второй человек об этом говорит. Забит подчеркнул, что у него есть тренеры, которые лучше знают, чего ему не хватает, и сам Магомедшарипов это понимает.

«Прямо на улице может подойти каждый второй человек и сказать, что мне не хватает выносливости», – сказал Забит, слова которого приводит RT.

Ранее сообщалось, что американский боец UFC в полулегком весе Брайан Ортега, занимающий второй номер в своем дивизионе, хочет провести пятираундовый поединок против Забита Магомедшарипова.