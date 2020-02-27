Главному тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку сегодня исполняется 44 года. Чемпиона России поздравляют друзья и коллеги.

В официальном аккаунте «Зенита» опубликовали фотографию Семака со старым Кубком РПЛ. В подписи к фото добавлен хэштег #всебудетСБС (Сергей Богданович Семак — прим.) Без поздравлений не осталось и объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона».

Другие клубы также не остались в стороне — поздравления Сергею Богдановичу пришли из команд, с которыми он, как и с «Зенитом», становился чемпионом страны, из «Рубина» и ЦСКА.

С Днём рождения, Сергей Богданович! Сегодня бывшему капитану «Рубина» исполняется 44 года 🎂 pic.twitter.com/RTirXsBQ16 — «Рубин» Казань (@fcrk) February 27, 2020

Экс-капитану #ЦСКА Сергею Семаку, сыгравшему за армейцев 329 матчей — 44. Поздравляем! pic.twitter.com/u2GcbOQQqd — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 27, 2020

УЕФА поздравил Семака, опубликовав его гол за «Зенит» в ворота «Ливерпуля».

Главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов к поздравлению приложил архивное фото.

А вот жена Анна написала гигантское полотно. Главная мысль — супруга очень любит Сергея.

Кроме того, специалист принял поздравления от главного лейт-найт-шоу страны, «Вечернего Урганта».

44-й день рождения отмечает главный тренер @zenit_spb Сергей Семак ⚽️ Поздравляем!https://t.co/DYs6m2Jicr — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) February 27, 2020

А на тренировке «Зенита» Семака поздравили футболисты традиционным тоннелем.