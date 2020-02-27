Главному тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку сегодня исполняется 44 года. Чемпиона России поздравляют друзья и коллеги.
В официальном аккаунте «Зенита» опубликовали фотографию Семака со старым Кубком РПЛ. В подписи к фото добавлен хэштег #всебудетСБС (Сергей Богданович Семак — прим.) Без поздравлений не осталось и объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона».
Другие клубы также не остались в стороне — поздравления Сергею Богдановичу пришли из команд, с которыми он, как и с «Зенитом», становился чемпионом страны, из «Рубина» и ЦСКА.
С Днём рождения, Сергей Богданович!
Сегодня бывшему капитану «Рубина» исполняется 44 года 🎂 pic.twitter.com/RTirXsBQ16
— «Рубин» Казань (@fcrk) February 27, 2020
Экс-капитану #ЦСКА Сергею Семаку, сыгравшему за армейцев 329 матчей — 44. Поздравляем! pic.twitter.com/u2GcbOQQqd
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 27, 2020
УЕФА поздравил Семака, опубликовав его гол за «Зенит» в ворота «Ливерпуля».
⏪ А вот так наставник "Зенита" в недавнем прошлом забивал "Ливерпулю" ⚽️
🎂4️⃣4️⃣@zenit_spb | #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/70A5Tlq973
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 27, 2020
Главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов к поздравлению приложил архивное фото.
А вот жена Анна написала гигантское полотно. Главная мысль — супруга очень любит Сергея.
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Большую часть нашей совместной жизни мне хотелось, чтобы он наконец остановился, перестал бежать, работал на нормальной работе с двумя выходными. Чтобы мы переехали за город, выращивали розы, гуляли с собаками. Чтоб чемодан, вечно стоящий у порога, однажды лёг на полку и успел покрыться слоем пыли, но только сейчас я понимаю, что предназначение моего мужа не в том, чтобы сидеть в офисе и растить огород. Только сейчас пришло полное осознание того, что я живу с легендой, гением (так по праву можно называть человека, обладающего двумя и более яркими талантами), а значит наша жизнь не уложится в привычные рамки пока мы не постареем. По ночам я слышу как он, возвращаясь, успевая пройтись по комнатам, поцеловать всех спящих детей, тихо молится у икон, а потом заводит три будильника, чтобы рано утром проснуться и снова куда то бежать. Мы пережили разные периоды — от полного прорастания друг в друга до болезненной сепарации с кровоточащими ранами. От присвоения себе друг друга до полного разделения и чётких границ. От несогласия во всем до полного принятия. С годами многое меняется, глупые ссоры и личные амбиции растворяются в воздухе, приходит понимания истинной ценности вещей. Прекрасный отец, заботливый муж, милосердный человек, тратящий половину заработков на помощь нуждающимся. Он всегда добивался поставленных целей, шёл к мечте с раннего детства, без денег и связей, пешком по лесу. Можно ли поверить в то, что простой деревенский мальчишка, влюблённый в ЦСКА, в 18 лет станет капитаном любимой команды? Я вижу его удаляющуюся фигуру чаще, чем сердце способно это выдержать, но научилась принимать данное обстоятельство, потому что этот человек мне не принадлежит….так же как и наши дети не наша частная собственность, а свободные личности, нуждающиеся во временных проводниках. Мне просто хочется быть рядом с человеком, который вдохновляет становиться сильнее, глубже, добрее. Вдохновляет думать о вечности как о спасительном, чистом мире, где однажды мы будем вместе и перестанем бежать наперегонки… Пусть эта незримая, высшая цель снова сбудется…с тобой все мечты сбываются. С днём рождения, любовь всей моей жизни. ❤️
Кроме того, специалист принял поздравления от главного лейт-найт-шоу страны, «Вечернего Урганта».
44-й день рождения отмечает главный тренер @zenit_spb Сергей Семак ⚽️ Поздравляем!https://t.co/DYs6m2Jicr
— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) February 27, 2020
А на тренировке «Зенита» Семака поздравили футболисты традиционным тоннелем.
Тоннель для именинника 😁💙 #ВсеБудетСБС pic.twitter.com/muU0qIvQCv
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 27, 2020
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