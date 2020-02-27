Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, что летом или в конце 2020 года может пройти провести прощальный матч Марии Шараповой на стадионе «Газпром-Арене».

По словам Медведева, всегда есть чувство грусти, когда большой спортсмен заканчивает карьеру — тяжело принимать такое решение. Медведев считает, что травма не позволила вернуться на прежний уровень.

Что касается особого матча, то мы уже начали думать о нем и что-нибудь придумаем. Не исключаю, что мы это можем провести во время футбольной паузы либо в конце года, чтобы можно было задействовать «Газпром-Арену», — приводит слова Медведева ТАСС.

В среду 32-летняя теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры. «Газпром-Арена» вмещает 67,8 тысяч зрителей.