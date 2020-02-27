Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков оценил удары, которые наносились на тренировках петербургской команды. Помимо бразильца Халка, который славится мощный ударом, по словам Кержакова, был удар более неприятный.

«Халк, конечно, сильно бил. Но не сказал бы, что именно у Халка самый сложный удар. Но вот знаешь, кто реально мощно бил? Олег Трифонов в «Зените» такой был. После тренировки оставался, ставил метрах на тридцати и шарашил. У него очень сильный удар!», — приводит слова Кержакова «Спорт день за Днем.

Олет Трифонов пришел в «Зенит» в 2004 году, однако не сумел закрепиться в составе команды Властимила Петржелы. Кержаков пересекся с ним в 2005-м: в ту пору был третьим вратарем — после Вячеслава Малафеева и Камила Чонтофальски.