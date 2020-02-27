Главный тренер «Зенита» Сергея Семак рассказал о состоянии Артема Дзюба. Нападающий травмирован и, по всей видимости, пропустит домашнюю встречу 20-го тура с «Локомотивом» 29 февраля.

По словам Семака в заключительном матче на сборах Дзюба почувствовал боль во втором тайме, поэтому его заменили. В данный момент Артем занимается по индивидуальной программе. Медицинский штаб «Зенита» не видит серьезных проблем в его состоянии.

«Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть», — приводит слова Семак официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит»-«Локомотив» состоится в субботу, 29 февраля, на «Газпром-Арене». Начало игры в 19.00.