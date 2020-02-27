Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в «сториз» своего Instagram фотографию, на которой она позирует с маской серебряного цвета на лице.

«Косплей на мою олимпийскую медаль», — написала Медведева.

Напомним, на Олимпийских играх в Южной Корее Евгения Медведева два раза завоевывала серебряные медали — в командных соревнованиях и в одиночном катании, где она уступила Алине Загитовой.

Напомним, на данный момент Медведева тренируется в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Из-за поломки конька спортсменка не смогла побороться за путевку на главные старты, поэтому досрочно завершила нынешний сезон.

Отметим, в июне 2020 года в Японии пройдет шоу с участием Медведевой, посвященное 25-летнему юбилею японского мультфильма «Сейлор Мун».

Ранее российская фигуристка в 2016 и 2017 годах уже выступала в образе Сейлор Мун на японских шоу.