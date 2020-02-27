Российский нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, на правах аренды выступающий в «Сочи», поздравил с днем рождения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

В «сториз» своего Instagram Кокорин опубликовал совместное фото с тренером, добавил подпись «с днем рождения» и эмодзи рукопожатия.

Отметим, 27 февраля Сергею Семаку исполняется 44 года. Тренера уже поздравили фанаты, супруга, его нынешний и бывший клубы, а также УЕФА, Владислав Радимов и футболисты на тренировке. Все поздравления можно увидеть здесь.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. В 19 турах «сине-бело-голубые» одержали 14 побед, потерпели 2 поражения и 3 раза сыграли вничью.