Сергею Семаку — 44. За свою жизнь он проходил немало ситуаций, которые выкристаллизовали его безупречную репутацию. Но кое-какие события показывают: Семак тоже живой человек, ему свойственны эмоции и ошибки.

Разговор с «козлами»

Самый громкий футбольный скандал с участием Семака случился прошлым летом. После игры чемпионата России с «Ахматом», в которой «Зенит» не сумел выиграть, действуя почти весь матч в большинстве, Семак не сдержался.

Футболисты и тренеры «Зенита» остались недовольны работой арбитра Матюнина, не засчитавшего гол в ворота «Ахмата». Несколько игроков подошли к судьям, на эмоциях пытаясь объяснить арбитрам, что те не правы. К арбитрам подскочил и один из тренеров «Зенита» Виллиам Де Оливейра: бразилец сначала пытался увести своих ребят в раздевалку, а затем и сам вступил в перепалку с бригадой Матюнина.

В этот момент возле Оливейры оказался Семак. Он оттолкнул его и прокричал: «Не надо с этими козлами разговаривать».

По итогу разбирательств Семака дисквалифицировали на одну игру. Без него «Зенит» проиграл «Уфе» со счетом 0:1, потерпев первое поражение в сезоне.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото: официальный сайт «Зенита»

Жизнь на две семьи

Малоизвестный факт — Сергей Семак три года жил на две семьи. В СМИ писали, что нынешняя супруга тренера Анна охмурила его во времена законных отношений с первой женой Светланой, вручив футболисту номер телефона на клочке бумаги возле мужского туалета.

Первая жена Семака часто контролировала Сергея, ревновала его к поклонницам и не позволяла отдыхать с друзьями. В результате напоролась на измену. Через какое-то время муж купил любовнице квартиру. И пошло-поехало.

Когда Семак играл за «ПСЖ», то долгое время жил в Париже без семьи в маленькой квартире. Светлана навещала мужа и регулярно находила в квартире длинные волосы, специально оставленные Анной. Та стала вести психологическую войну с первой женой Семака. Как-то Анна набрала Светлану. «А я жду от Сергея ребенка». Семак подтвердил.

«По существу, мы жили втроем — я, Сергей и Аня. Так продолжалось три года! Я жила надеждой», — говорила бывшая жена Семака.

Надеждам не суждено было сбыться. Семак окончательно расстался с первой женой. Перед разводом переведя все машины на себя — у Семака был бизнес по аренде лимузинов, которые он открывал якобы для супруги.

Семак

Сергей Семак. Фото: fc-zenit.ru

Неудачный бизнес

Семак всегда был одним из самых высокооплачиваемых игроков, особенно по возвращении в Россию. Футболист искал возможности, куда вложить деньги.

Первый выбор — компания «Лимо Клуб» — бизнес по предоставлению лимузинов в аренду. Компания оказалась убыточной: согласно финансовой отчетности, с 2012 по 2015 годы максимальная чистая прибыль составляла всего восемь тысяч рублей. Чаще речь шла об убытках корпорации. В 2012 они составили 67 тысяч рублей, на следующий год — уже 345. В атмосфере неважных финансовых показателей страдал сервис — в Интернете было много негативных отзывов о работе фирмы Семака.

Вскоре начался судебный конфликт с ЦСКА (бывшей командой Семака). В 2014 клуб требовал от «Лимо клуба» покинуть помещение спорткомплекса, где базировался офис. Можно сказать, что компания прекратила работу с 2015-го, окончательно она была ликвидирована в 2017 году.

Параллельно Семак пытался заработать в банковской сфере. Его доля в региональном ростовском банке «Донактивбанк», который поменял название на «Тайм банк», в 2013 году составляла 19,95%. Это обещало серьезные дивиденды.

Однако заработать в этой сфере Семаку также не удалось — в 2015 году у банка отобрали лицензию, все это дело сопровождалось уголовными делами в адрес руководства. Следствие утверждает, что активы «Тайм банка» выводились на общую сумму 262 млн рублей через кредитование фиктивных организаций за счет вкладов физических и юридических лиц.

Семаку удалось избежать проблем с законом — за три недели до ликвидации он вышел из состава собственников, продав свою долю по цене, которая была существенно ниже его собственных вложений. Семак потерял на этом порядка 15 млн рублей.

Сергей Семак. Фото: fc-zenit.ru

Стычка с Куртияном

Семак был капитаном ЦСКА и одним из лидеров агрессивной команды Валерия Газзаева. Московский клуб на старте сезона 2002 года играл с «Торпедо-Зил». Именно в этой команде находился бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян.

На 25-й минуте молдаванин спровоцировал Семака — пихнул его ладонью. Семак сорвался и ответил: боднул Куртияна головой. Красная карточка обоим игрокам со стороны арбитра матча Юрия Баскакова последовала после разговора его с резервным рефери. Это было первое удаление в карьере Сергея Семака.

После матча он переживал: «Газзаев сказал, что я должен был упасть после того, как Куртиян толкнул меня. Но я же не девушка, чтобы падать и хвататься за лицо после первого же касания. Для меня это неприемлемо. Лучше уж я получу красную карточку, чем буду симулировать», — был категоричен Семак.

По итогам разбирательств КДК дисквалифицировал Семака сразу на пять игр.

Главный тренер Сергей Семак. Фото: Вячеслав Евдокимов/fc-zenit.ru

Шесть нереализованных моментов в матче с Германией

Сборная России Олега Романцева в феврале 2000-го года играла товарищеский матч со второй сборной Германии. В первом тайме россияне укатывали немецких резервистов, но по итогу встречи на табло была зафиксирована результативная ничья 4:4.

Одним из виновников отсутствия победы наверняка считал себя Семак. В первом тайме ему удалось отличиться, но лишь после того, как он не использовал три выхода один на один с голкипером Буттом. После гола Семака не реализовал еще три верных момента. Выходя один на один с голкипером, он постоянно бил прямо в него.

Сергей Семак. Фото: fc-zenit.ru

«У меня к себе после матча много претензий. Сколько верных мячей не забил! Где-то не повезло, где-то надо было сыграть по-другому. Но можно еще сказать, что не хватило мастерства, физической готовности. Вообще игра складывалась тяжело. Мне нужно было забивать — тогда остальным было бы полегче», — досадовал после игры Семак.

В дальнейшем Семак, игравший в этом матче на позиции форварда, будет постепенно опускаться к своим воротам. Завершит карьеру в сборной России он в качестве опорного полузащитника и действующего капитана.