Сергею Семаку — 44. За свою жизнь он проходил немало ситуаций, которые выкристаллизовали его безупречную репутацию. Но кое-какие события показывают: Семак тоже живой человек, ему свойственны эмоции и ошибки.

Разговор с «козлами»

Самый громкий футбольный скандал с участием Семака случился прошлым летом. После игры чемпионата России с «Ахматом», в которой «Зенит» не сумел выиграть, действуя почти весь матч в большинстве, Семак не сдержался.

Футболисты и тренеры «Зенита» остались недовольны работой арбитра Матюнина, не засчитавшего гол в ворота «Ахмата». Несколько игроков подошли к судьям, на эмоциях пытаясь объяснить арбитрам, что те не правы. К арбитрам подскочил и один из тренеров «Зенита» Виллиам Де Оливейра: бразилец сначала пытался увести своих ребят в раздевалку, а затем и сам вступил в перепалку с бригадой Матюнина.

В этот момент возле Оливейры оказался Семак. Он оттолкнул его и прокричал: «Не надо с этими козлами разговаривать».

По итогу разбирательств Семака дисквалифицировали на одну игру. Без него «Зенит» проиграл «Уфе» со счетом 0:1, потерпев первое поражение в сезоне.

Жизнь на две семьи

Малоизвестный факт — Сергей Семак три года жил на две семьи. В СМИ писали, что нынешняя супруга тренера Анна охмурила его во времена законных отношений с первой женой Светланой, вручив футболисту номер телефона на клочке бумаги возле мужского туалета.

Первая жена Семака часто контролировала Сергея, ревновала его к поклонницам и не позволяла отдыхать с друзьями. В результате напоролась на измену. Через какое-то время муж купил любовнице квартиру. И пошло-поехало.

Когда Семак играл за «ПСЖ», то долгое время жил в Париже без семьи в маленькой квартире. Светлана навещала мужа и регулярно находила в квартире длинные волосы, специально оставленные Анной. Та стала вести психологическую войну с первой женой Семака. Как-то Анна набрала Светлану. «А я жду от Сергея ребенка». Семак подтвердил.

«По существу, мы жили втроем — я, Сергей и Аня. Так продолжалось три года! Я жила надеждой», — говорила бывшая жена Семака.

Надеждам не суждено было сбыться. Семак окончательно расстался с первой женой. Перед разводом переведя все машины на себя — у Семака был бизнес по аренде лимузинов, которые он открывал якобы для супруги.

Неудачный бизнес

Семак всегда был одним из самых высокооплачиваемых игроков, особенно по возвращении в Россию. Футболист искал возможности, куда вложить деньги.

Первый выбор — компания «Лимо Клуб» — бизнес по предоставлению лимузинов в аренду. Компания оказалась убыточной: согласно финансовой отчетности, с 2012 по 2015 годы максимальная чистая прибыль составляла всего восемь тысяч рублей. Чаще речь шла об убытках корпорации. В 2012 они составили 67 тысяч рублей, на следующий год — уже 345. В атмосфере неважных финансовых показателей страдал сервис — в Интернете было много негативных отзывов о работе фирмы Семака.

Вскоре начался судебный конфликт с ЦСКА (бывшей командой Семака). В 2014 клуб требовал от «Лимо клуба» покинуть помещение спорткомплекса, где базировался офис. Можно сказать, что компания прекратила работу с 2015-го, окончательно она была ликвидирована в 2017 году.

Параллельно Семак пытался заработать в банковской сфере. Его доля в региональном ростовском банке «Донактивбанк», который поменял название на «Тайм банк», в 2013 году составляла 19,95%. Это обещало серьезные дивиденды.

Однако заработать в этой сфере Семаку также не удалось — в 2015 году у банка отобрали лицензию, все это дело сопровождалось уголовными делами в адрес руководства. Следствие утверждает, что активы «Тайм банка» выводились на общую сумму 262 млн рублей через кредитование фиктивных организаций за счет вкладов физических и юридических лиц.

Семаку удалось избежать проблем с законом — за три недели до ликвидации он вышел из состава собственников, продав свою долю по цене, которая была существенно ниже его собственных вложений. Семак потерял на этом порядка 15 млн рублей.

Стычка с Куртияном

Семак был капитаном ЦСКА и одним из лидеров агрессивной команды Валерия Газзаева. Московский клуб на старте сезона 2002 года играл с «Торпедо-Зил». Именно в этой команде находился бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян.

На 25-й минуте молдаванин спровоцировал Семака — пихнул его ладонью. Семак сорвался и ответил: боднул Куртияна головой. Красная карточка обоим игрокам со стороны арбитра матча Юрия Баскакова последовала после разговора его с резервным рефери. Это было первое удаление в карьере Сергея Семака.

После матча он переживал: «Газзаев сказал, что я должен был упасть после того, как Куртиян толкнул меня. Но я же не девушка, чтобы падать и хвататься за лицо после первого же касания. Для меня это неприемлемо. Лучше уж я получу красную карточку, чем буду симулировать», — был категоричен Семак.

По итогам разбирательств КДК дисквалифицировал Семака сразу на пять игр.

Шесть нереализованных моментов в матче с Германией

Сборная России Олега Романцева в феврале 2000-го года играла товарищеский матч со второй сборной Германии. В первом тайме россияне укатывали немецких резервистов, но по итогу встречи на табло была зафиксирована результативная ничья 4:4.

Одним из виновников отсутствия победы наверняка считал себя Семак. В первом тайме ему удалось отличиться, но лишь после того, как он не использовал три выхода один на один с голкипером Буттом. После гола Семака не реализовал еще три верных момента. Выходя один на один с голкипером, он постоянно бил прямо в него.

«У меня к себе после матча много претензий. Сколько верных мячей не забил! Где-то не повезло, где-то надо было сыграть по-другому. Но можно еще сказать, что не хватило мастерства, физической готовности. Вообще игра складывалась тяжело. Мне нужно было забивать — тогда остальным было бы полегче», — досадовал после игры Семак.

В дальнейшем Семак, игравший в этом матче на позиции форварда, будет постепенно опускаться к своим воротам. Завершит карьеру в сборной России он в качестве опорного полузащитника и действующего капитана.