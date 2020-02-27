Российский биатлонист Кирилл Стрельцов испытал проблемы с винтовкой во время сингл-микста на чемпионате Европы в Раубичах.

Россиянин потерял обойму, которая выпала у него на трассе, из-за чего он ушел на дистанцию со стойки с отставанием в 54 секунды.

Отметим, Россию в сингл-миксте представляют Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

В 17:00 начнется смешанная эстафета. В этой гонке Россию представят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Ранее Евгения Павлова выиграла золотые медали чемпионата Европы в суперспринте, а Халили занял седьмое место в той же дисциплине, став лучшим из россиян.