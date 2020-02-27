Московский «Спартак» заключил соглашение с авиакомпанией «Уральские авиалинии».

Контракт футбольного клуба и авиакомпании рассчитан на три с половиной года.

По словам гендиректора «Спартака» Томаса Цорна, слова которого приводит Sport24, «Спартак» и «Уральские авиалинии» связывает не только цветовая гамма, но и история, так как более 70 процентов перевозок за последние годы были произведены этой авиакомпанией, даже чемпионский рейс Москва — Пермь — Москва.

Цорн не стал комментировать информацию о том, что компания выплатит клубу 170 миллионов рублей по контракту. Гендиректор заявил, что это коммерческая тайна, но отметил, что цифра разумная.

Ранее сообщалось, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун потерял более 500 миллионов долларов в течение суток из-за коронавируса.