Российский биатлонист Александр Логинов и его тренер Александр Касперович планируют подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Саре Фуссек-Хаккарайнен, информация которой стала основанием для обысков на ЧМ в Антхольце.

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, СБР не будет иметь отношения к иску.

Напомним, во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) в расположение сборной России прибыла полиция. Основанием для таких действия стала поступившая от Фуссек-Хаккарайнен информация. Официальной причиной визита стало то, что Касперович был замечен на трассе с чужой аккредитацией. Однако данное нарушение карается штрафом в 500 евро, а не уголовным преследованием.

Реальным поводом для обыска стало подозрение IBU в том, что Касперович является транспортировщиком допинга. В его номере искали запрещенные препараты, также изъяли телефон и компьютер Логинова, чтобы проверить их на предмет переписок о допинге.