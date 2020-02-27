Президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.

Женскую команду представят Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Яна Кирпиченко.

За мужскую сборную выступят Александр Большунов, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Андрей Собакарев.

Напомним, ранее Наталья Непряева снялась с лыжной многодневки «Ски Тур» после двух гонок в шведском Эстерсунде. По словам Вяльбе, спортсменку повезли на сбор, понадеявшись на то, что она оправится от простуды, однако гонки лишь усугубили болезнь.