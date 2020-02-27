В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону, в рамках которого завершился сингл-микст.

Победу одержали спортсмены из Норвегии, Каролине Эрдал и Эндре Стремсхайм, который преодолели дистанцию за 47 минут и 12,2 секунды. Второе место занял немецкие биатлонисты Стефани Шерер и Юстус Штрелов, они отстали от лидеров на 11,5 секунд. Бронзовые медали у украинцев Анастасии Меркушиной и Руслана Ткаленко, которым не хватило до норвежцев 11,8 секунд.

Отметим, россияне Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов финишировали шестыми, отстав от первого места на одну минуту и 34,2 секунды. Во время гонки Стрельцов потерял обойму, которая выпала у него на трассе, из-за чего он ушел на дистанцию со стойки с отставанием в 54 секунды.