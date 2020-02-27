Тренер сборной России по лыжным видам спорта Юрий Бородавко рассказал, что Александр Большунов может пропустить эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Лахти.

По словам Бородавко, Большунов побежит классическую «пятнашку», но его участие в эстафете, в которой от России будут заявлены две команды, пока не планируется.

Тренер отметил, что у спортсмена очень напряженный график, и ему нужно аккумулировать силы. Специалист добавил, что если у него будет хорошее самочувствие, то участие возможно, так как 7,5 км — не такая длинная дистанция.

«В любом случае, решение будем принимать уже на месте», – сказал Бородавко, слова которого приводит сайт «Команда России».

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.