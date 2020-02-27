Российская премьер-лига возобновляется матчем между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом».

Встреча 20-го тура состоится в Самаре на одноименной арене и начнется в 18:30 по московскому времени. Трансляцию игры проведет телеканал «Матч! Премьер».

У «Крыльев» сыграть не сможет Александр Анюков, оренбуржцам не поможет Георгий Зотов.

Главным арбитром встречи выступит Виталий Мешков.

В данный момент команда Миодрага Божовича идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиге, сыграв 19 матчей и набрав 18 очков. Подопечные Константина Емельянова после 18 игр располагаются одной строчкой выше и имеют в своем активе 19 очков.

Центральный матч тура, «Зенит» — «Локомотив», состоится в субботу, 29 февраля в Петербурге и начнется в 19:00.