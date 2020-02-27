Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.

Об этом сообщает La Nazione. По информации источника, игрок не стал раскрывать свое имя. Отмечается, что в данный момент футболист находится в инфекционном отделении одной из больниц Сиены. Также известно, что перед матчем он почувствовал недомогание и повышенную температуру, после чего сам решил изолировать себя от общества. Когда игрок прошел тесты на коронавирус, они дали положительный результат. Как сообщают итальянские СМИ, сейчас футболист чувствует себя хорошо.

Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал, что европейские турниры, в том числе чемпионат Европы 2020 года, могут быть прерваны, перенесены или отменены, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.