В мексиканском Акапулько состоится четвертьфинальный матч турнира WTA между российской теннисисткой Анастасией Потаповой и канадкой Лейлой Анни Фернандес.

Встреча запланирована на 6:30 по московскому времени.

Напомним, в матче второго круга Потапова одержала победу в двух сетах над представительницей Германии Татьяной Марией. Счет по сетам — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась один час и 26 минут.

В первом круге россиянка победила в трех сетах словачку Анну-Каролину Шмидлову.

Фернандес во втором круге обыграла представительницу Японии Нао Хибино в двух сетах, а в первом раунде одержала победу над представительницей Сербии Ниной Стоянович.

Отметим, победительница этой встречи сыграет с триумфатором матча между мексиканкой Ренатой Сарасуа и словенкой Тамарой Циндасек.