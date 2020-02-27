Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров опроверг информацию о том, что Матвей Елисеев позволяет себе хамство и грубость в общении с тренерами.

Специалист согласился с тем, что Елисеев — очень эмоциональный спортсмен, и его эмоции тесно связаны с реализацией. Белозеров подчеркнул, что тренеры должны проводить с биатлонистами не только методическую, но и психологическую работу.

«Возвращаясь к вопросу: кого посылал Матвей? Меня не посылал. Хамства ни от него, ни от любого из спортсменов тоже не было – было недопонимание», — сказал Белозеров, слова которого приводит Sports.ru. Он подчеркнул, что все рабочие моменты уже решены.

Напомним, ранее Дмитрий Васильев заявил, что Елисеев хамит тренерам, а также проявляет высокомерие. По мнению Владимира Аликина, у спортсмена началась звездная болезнь.