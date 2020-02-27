Трехкратный призер Олимпийских игр и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Завьялов выразил мнение, что спортсмены в сборной Норвегии не помогали Йоханнесу Клэбо в финале многодневки «Ски Тур».

«Помимо проблем со смазкой лыж у Большунова, последняя гонка также показала, что в норвежской команде на Клэбо никто не работает. И даже на финише коллеги по сборной уступать ему не собирались», — заявил Завьялов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, в итоговой гонке преследования у Большунова возникли проблемы со скольжением, поэтому он упустил преимущество в полминуты и не смог соперничать с норвежцами на равных, заняв лишь седьмое место. Победу одержал норвежец Пол Голберг, вторым стал Симен Хегстад Крюгер, третьим — Ханс Кристер Холунд. Клэбо занял шестое место. Если бы он одержал победу, то приблизился бы к Большунову в общем зачете Кубка мира.