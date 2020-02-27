Российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал турнира категории АТР 500 в Дубае. В четвертьфинале он встречался с представителем Великобритании Дэниелом Эвансом и потерпел поражение в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (9:11).

Спортсмены провели на корте 2 часа 12 минут, за это время Рублев пять раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и взял два гейма на подаче соперника. Эванс сделал три эйса, шесть раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из одиннадцати возможных.

Следующий соперник британца ещё не определился: им станет победитель матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Напомним, на пути в полуфиналу Рублев выбил из борьбы итальянца Лоренцо Музетти и серба Филипа Крайинович.