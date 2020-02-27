Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев допустил ошибку, когда делал заявку на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира. Тренерский штаб планировал, что первый этап побежит Матвей Елисеев, однако Хованцев заявил Евгения Гараничева.

Об этом сообщил старший тренер мужской команды Сергей Белозеров. Он объяснил, что Елисеев должен был бежать первым, перед ним ставилась задача отстать не более чем на 15 секунд. Гараничев на своем этапе должен был удержать этот результат.

«Но у нас произошел сбой при заявке. Начали разбираться и поняли, что главный тренер перепутал этапы Елисеева и Гараничева, заявив Женю на первый», — приводит слова Белозерова Sports.ru. Тренер подчеркнул, что исправить ситуацию было уже нельзя.

Напомним, Россия заняла четвертое место в эстафете на чемпионате мира. Команду также представляли Никита Поршнев и Александр Логинов.