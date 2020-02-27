Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира, который будет проходить в Осло. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

«Что касается заключительного этапа Кубка мира, который пройдет в Осло, то участие в нем пока остается под вопросом», — сказал Касперович, слова которого приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что Логинов не собирается завершать карьеру, своё заявление в Антхольце он сделал на эмоциях. В нынешнем сезоне Александр выступит в чешском Нове-Место, затем примет участие в этапе Кубка мира в Контиолахти.

Напомним, после обысков во время чемпионата мира Логинов заявил, что задумается о завершении карьеры. Спортсмен подвергается травли из-за своего допингового прошлого: он отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.