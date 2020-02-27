Артем Дзюба не тренируется в общей группе «Зенита» и вполне может не сыграть в первом матче после паузы чемпионата России. А кто еще из заметных игроков РПЛ пропустит 20-й тур из-за повреждений?

Урош Спайич, «Краснодар», 4 недели

Защитнику «Краснодара» сделали плановую операцию на голеностопе. Оказалось, что сроки восстановления игрока увеличились до восьми месяцев.

Александр Мартынович, «Краснодар», 6 недель

Травма голеностопа оставила краснодарский клуб без второго основного центрального защитника. Белорусскому оборонцу нужно восстанавливаться еще шесть недель.

Рами Кабелла, «Краснодар», вне игры с 22 августа

Французский полузащитник продолжает восстанавливаться после операции на «крестах». Недавно ему вновь чистили коленный сустав — сроки реабилитации футболиста несколько увеличились.

Виктор Классон, «Краснодар», вне игры с 10 июля

Шведский полузащитник порвал «кресты» в матче за сборную Швеции. Восстановление игрока было долгим, зато сейчас Классон уже работает с мячом.

Артур Юсупов, «Динамо», 2 недели

Бывший хавбек «Зенита» повредил переднюю поверхность бедра, что не позволит ему сыграть против «Спартака» 29 февраля.

Дмитрий Тарасов, «Рубин», 4 месяца

Тарасов подписал контракт с казанским клубом до конца сезона, пройдя перед этим два сбора с командой Леонида Слуцкого. А через три дня после этого сломал ногу. Футболист не сыграет в этом сезоне, но все контрактные обязательства перед ним «Рубин» выполнит.

Александр Ташаев, «Рубин», 6 недель

Полузащитник был успешно прооперирован в Германии в начале февраля, после того, как у него было диагностировано повреждение, не позволяющее принимать участие в тренировках. Сроки восстановления игрока — от месяца до двух.

Егор Бабурин, «Ростов», 2 недели

Бывший вратарь «Зенита» избежал серьезной травмы. В начале февраля голкипер ездил в Германию, где повторное обследование показало, что Бабурин пропустит около месяца.