Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что подарила мужу на день рождения. Сегодня, 27 февраля, наставнику «сине-бело-голубых» исполнилось 44 года.

«Я подарила мужу веганскую дублёнку и подлинную фотографию 1984 года с чемпионским составом «Зенита» под руководством легендарного Павла Фёдоровича Садырина», — написала Анна Семак в историях своего «Инстаграма». Она добавила, что супруг также получил пару секретных подарков.

Напомним, ранее Семака поздравили фанаты, его нынешний и бывший клубы, а также УЕФА, Владислав Радимов и футболисты на тренировке. Все поздравления можно увидеть здесь.

Под руководством Семака «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2018/19. В текущем сезоне петербуржцы лидируют в РПЛ с отрывом в 10 очков.