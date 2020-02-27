Трехкратный призер Олимпийских игр и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Завьялов уверен, что россиянин Александр Большунов станет победителем общего зачета Кубка мира.

«Что касается Александра, то я убежден, если не случится проблем со здоровьем, мы увидим его победу в общем зачете Кубка мира», — заявил Завьялов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-спортсмен подчеркнул, что в финале «Ски Тура» Большунов проиграл исключительно из-за погоды. По мнению Завьялова, ничего страшного не произошло, ситуация позволит сделать выводы и задуматься о предстоящих этапах.

По словам Завьялова, Большунов сейчас тренируется так же, как работал он сам во время карьеры. «У Юрия (Бородавко — прим.) жесткий подход, большие объемы и высокая интенсивность», — сказал экс-спортсмен.