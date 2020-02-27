Аргентинский легкоатлет Брайан Толедо скончался в результате автокатастрофы.

Как сообщает New York Post, Толедо разбился на мотоцикле. Трагедия произошла на родине спортсмена в Аргентине, примерно в 50 километрах от Буэнос-Айреса.

Толедо является чемпионом летних юношеских Олимпийских игр. В 2010 году он завоевал золотую медаль в метании копья на Играх в Сингапуре. Тогда Брайан продемонстрировал результат 77,27 метра. Аргентинец принимал участие в двух Олимпиадах: в 2012-м и 2016-м годах. В 2017-м он выиграл чемпионат Южной Америки по легкой атлетике. Кроме того, Толедо дважды выигрывал Панамериканские игры (2009, 2011) среди юниоров.

Толедо готовился к Олимпийским играм в Токио, которые состоятся этим летом.