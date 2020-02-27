Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал намерение Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к Саре Фуссек-Хакаарайнен, исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU.

«СБР самостоятельно будет выходить с такими же исками как организация и представлять интересы страны в этом направлении», — заявил Драчев, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, именно Сара Фуссек стала инициатором обысков в расположении сборной России на чемпионате мира в Антхольце. Она сообщила итальянской полиции, что Касперович использует чужую аккредитацию для выхода на трассу. После это карабинеры прибыли в отель российской команды и произвели обыск в номерах Логинова и Касперовича. Тренер подозревался в транспортировке допинга, однако никаких улик против него не было найдено.