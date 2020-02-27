На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах, завершилась смешанная эстафета. Победу одержала сборная Украины.

На последнем этапе команду представлял Дмитрий Пидручный, он ушел в отрыв и финишировал с флагом. Серебряные медали завоевала сборная России, за которую выступили Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Халили ушел с последней стрельбы четвертым, однако смог обойти соперников на дистанции. Замкнули тройку лидеров биатлонисты из Норвегии.

Напомним, также сегодня состоялась одиночная смешанная эстафета, в которой Россия осталась без медалей. Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов заняли шестое место, спортсмен потерял обойму на стрельбище.