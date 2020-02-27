Сборная России по биатлону добавила вторую награду в свою копилку на чемпионате Европы: к золоту Евгении Павловой добавилось серебро в смешанной эстафете. В день по медали — кажется, мы идем по отличному графику. Однако на самом деле всё отнюдь не так радужно, и тренерам снова есть о чем задуматься.

Павлова и Стрельцов провалили сингл-микст

Первой гонкой сегодняшнего дня стал сингл-микст, где триумфатор вчерашнего суперспринта Павлова бежала с Кириллом Стрельцовым. Зрелищная дисциплина, набравшая большую популярность, на этот раз не принесла нам успеха.

На старте гонки Павлова шла в лидерах, вместе с норвежкой возглавляя большую группу биатлонистов. Однако уже с первой стрельбы Евгения убежала девятой с отставанием в 16 секунд, использовав один доппатрон. Силы начали покидать россиянку довольно быстро: ко второму рубежу она пришла с еще большим проигрышем. Ситуацию немного скрасила чистая работа на «стойке», позволившая отправить Стрельцова на дистанцию с отставанием в 21 секунду.

Кирилл добрался до первой стрельбы четвертым, ушел с неё — третьим, отыграв 4 секунды. Самое интересное началось позже, на втором рубеже: вместо того, чтобы стрелять, Стрельцов с призывом о помощи поднял руку. Как выяснилось, он потерял обойму: она выпала уже на коврике, но спортсмен этого не заметил. Заминка стоила России почти минутного отставания и практически лишила шансов на дальнейшую борьбу.

Павлова, уставшая уже на первом этапе, бросилась в погоню, но выдержать темп не смогла и окончательно просела. После «лёжки» её опережали даже те, кто зашел на штрафные круги. После «стойки» картина не изменилась — всё то же минутное отставание.

Заключительный этап уже не повлиял на расклады для сборной России: Стрельцов покинул последний рубеж с громадным проигрышем и смог побороться только за шестое место.

Халили и Латыпов спасли Резцову и Сливко

Тренер женской сборной Виталий Норицын в программе на «Матч ТВ» назвал прошедший в Антхольце чемпионат мира турниром нереализованных надежд. Второй шанс для их реализации был как раз сегодня: Кристина Резцова и Карим Халили, так и не пробежавшие ни одной гонки на ЧМ, вместе выступили в смешанной эстафете. Компанию им составили Виктория Сливко и Эдуард Латыпов.

Однако, как бы ни нахваливала Кристину её мама Анфиса Резцова, состояние спортсменки далеко от боевого. К стартовой «лёжке» она пришла первой, но ушла с неё — двенадцатой, проиграв 22 секунды. Тем самым Резцова сама создала себе необходимость догонять, что при кошмарном состоянии трассы было как минимум проблематично. После трех километров Резцова проигрывала уже порядка 40 секунд, но после стойки немного приблизилась к лидерам и передала эстафету десятой.

Сливко на обеих рубежах использовала дополнительные патроны и не только не улучшила ситуацию, созданную партнершей по команде, но, наоборот, ухудшила её. Когда, наконец, в борьбу смог вступить Латыпов, графика показывала отставание в +1.19.

Эдуард бросился в погоню, отработал «лежку» с одним доппатроном и отыграл 15 секунд. Спортсмену удалось переломить ход гонки и вернуть Россию в борьбу за медали. Пока на «стойке» француз раз за разом стрелял мимо мишеней, Латыпов уцепился за свой шанс, отработал чисто и ушел четвертым.

Он отправил Халили на дистанцию в трех секундах от третьего места. Карим, набравший форму к чемпионату мира, однозначно стал сильнейшим звеном в российской четверке. Со своего первого рубежа он ушел в одни ноги с норвежцем и продержался с ним до «стойки». На второй стрельбе они синхронно допустили по промаху, также синхронно использовали по одному доппатрону и поспешили на последний отрезок дистанции. В это же время со штрафного круга вышел белорус Бочарников. Три спортсмена расположились в трех секундах, Халили шел последним. Но на подъеме он совершил неожиданный для соперников рывок, оставил их за спиной и устремился к финишу. Норвежец сделал все, что мог, чтобы догнать россиянина, но Халили не уступил серебро.

Результаты — плохие для уровня ЧЕ

Для Халили и Резцовой чемпионат Европы стал возможностью продемонстрировать силы, в которые тренеры не поверили на чемпионате мира. Ещё в Антхольце Хованцев сказал, что по выступлению в Раубичах станет ясно, было ли недоверие к Резцовой ошибочным. Но пока Кристина не показывает никакого результата: в суперспринте она не смогла пройти даже квалификацию, сегодня на пару со Сливко поставила партнеров в сложное положение.

Халили, напротив, сейчас выглядит довольно убедительно: не получи он минутного проигрыша на старте своего этапа, однозначно пришел бы к золоту. На чемпионате мира в Антхольце тренеры сделали выбор в пользу Гараничева, но Карим доказывает, что и на него тоже можно рассчитывать.

Однако две медали в четырех гонках — плохой результат для сборной России. В отличие от соперников, команда привезла в Раубичи сильный и боевой состав. В идеале мы должны брать медали абсолютно в каждой гонке, но мечты пока остаются мечтами.

Можно посетовать на плохое состояние трассы: она действительно подготовлена ужасно. Как сказала Резцова, невозможно даже понять, едут ли лыжи: спортсмены утопают в снегу по колено и тратят все силы на то, чтобы разгребать ногами сугробы. Но условия для всех одинаковы, следовательно, причина провала вовсе не в них.